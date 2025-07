Está a decorrer este verão, na região da Lombardia, em Itália, a gravação de um álbum inédito e pioneiro dedicado ao braguinha, instrumento tradicional madeirense.

O projeto, intitulado’ Miniaturas Contemporâneas para Braguinha’, conta com a participação do músico e professor Pedro Gonçalves, docente de Cordofones Madeirenses no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng .Luiz Peter Clode, conforme informa aquele estabelecimento de ensino.

O mesmo adianta que a produção discográfica reúne mais de dez obras originais de compositores contemporâneos portugueses e italianos, concebidas propositadamente para explorar os limites expressivos e técnicos do braguinha.

“O trabalho, inédito no panorama musical, afirma-se como um marco na discografia da música contemporânea para cordofones tradicionais. discografia da música”, refere o Conservatório-Escolas ds Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Entre os músicos participantes, destaca-se o coordenador deste projeto, Giovanni Albini, referência na música contemporânea e diretor da primeira licenciatura mundial em Performance de Ukulele (Conservatório de Alessandria), e Davide Donelli, guitarrista italiano. O álbum inclui solos, duetos e formações com guitarra, promovendo uma abordagem inovadora que coloca o braguinha no centro de um diálogo artístico internacional.

Os compositores envolvidos no projeto são Giorgio Colombo Taccani, Fabrizio Nastari, Chiara Ferraresi, Alessandro de Iturbe, Davide Tramontano, Emanuele Fiammetti, Paulo Esteireiro, Pedro Gonçalves, Giovanni Albini, Graciano Caldeira e Guilherme Órfão.

Este projeto assume-se como uma ponte cultural entre Portugal e Itália, reforçando o papel do braguinha na criação musical contemporânea e destacando a relevância dos cordofones tradicionais madeirenses no contexto internacional. O lançamento do álbum está previsto para o final de 2025, em edição física e digital, com distribuição a cargo de uma editora internacional especializada em música clássica e jazz.

Pedro Gonçalves tem vindo a destacar-se pela valorização e renovação do ensino dos cordofones regionais madeirenses, através de repertório original, arranjos, edições e projetos pedagógicos. Esta gravação representa um novo patamar na internacionalização do seu trabalho e na afirmação do braguinha como instrumento com voz própria na música do século XXI.