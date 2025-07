O antigo presidente do Governo Regional assinalou na sua página na rede social X a morte do músico e produtor madeirense Luís Jardim.

“Partiu o meu primo, Luís Alberto Gonçalves Jardim”, começou por referir Alberto João Jardim, que recordou a sua carreira de músico, na banda ‘Demónios Negros’, e também de empresário e produtor musical: “No seu estúdio de Londres gravaram grandes ‘estrelas’, os Beatles inclusive.”

“Sempre empreendedor, a vida trouxe-o de volta à Madeira, onde residiu uns tempos e, com o seu talento, até me ajudou em campanhas do PSD/Madeira. Muito amigos que fomos desde a infância”, lembrou ainda, antes de acrescentar ainda que “ficaram memoráveis, pelo seu humor e pela sua proatividade, as suas passagens por programas das televisões portuguesas”.

“Até à vista, Luís!”, conclui.