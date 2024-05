Na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, a EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol abrirá as suas portas para uma jornada educativa única, com a exposição e entrevista sobre ‘A Revolta das Águas’.

Este evento, parte integrante do projeto TiCcultura, promovido pela Direção Regional de Educação e liderado pela docente de TIC, Paula Bastos, tem como objetivo explorar e valorizar o patrimônio regional e local.

“A “Revolta das Águas”, um marco histórico na luta pela preservação de um recurso vital, será o foco central da exposição que estará em exibição no hall da escola. Esta não é a primeira vez que a escola tem a honra de acolher esta exposição, sendo a segunda vez consecutiva, um feito que enche a comunidade escolar de satisfação”, realça um comunicado da escola enviado ao JM.

Além da exposição, um momento marcante está agendado para o turno da tarde, com a presença das professoras Margarida Relva e Gabriela Relva, as quais conduzirão uma visita guiada à exposição sobre os eventos históricos relacionados à Revolta das Águas. Os alunos terão a oportunidade de fazer perguntas e aprofundar o seu conhecimento sobre este capítulo significativo da história local.

“Este projeto, que a escola participa desde o ano passado, destaca-se como uma iniciativa valiosa para o enriquecimento cultural e educativo dos alunos”, conclui.