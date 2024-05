‘A Madeira e os Ventos da Emigração’ em exposição na Escola Francisco Franco

Abre amanhã portas, na Escola Secundária de Francisco Franco, a exposição ‘A Madeira e os Ventos da Emigração’, numa cerimónia que contará ainda com a presença de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e de Rui Abreu, diretor regional das Comunidades.

Conforme informa uma nota enviada à redação, composta por 85 fotografias, esta exposição “narra as jornadas das gentes da Madeira durante os primeiros três quartéis do século XX, quando muitos partiram em busca de melhores oportunidades e levaram consigo o nome e a cultura da ilha para além-mar”.

Pela primeira vez, esta mostra itinerante, organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), estará disponível em um ambiente educativo.

Essa colaboração entre a DRCCE e a Escola Francisco Franco surge como parte do projeto Chronos, cujo tema deste ano é “Madeira Além-Mar: Raízes e Histórias”, explorando a significância do fenómeno migratório na sociedade madeirense.

O professor Olavo Teixeira, um dos coordenadores do projeto Chronos, destacou a relevância da exposição, já que esta promove “uma reflexão sobre o impacto e as experiências dos madeirenses no estrangeiro.”

A exposição estará aberta ao público de 3 de maio a 5 de junho, no corredor junto ao Bar dos Alunos.