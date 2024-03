Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Teatro Municipal Baltazar Dias apresenta ‘A Linha’, uma criação de Diana Duarte e Luís Daio, no dia 8 de março.

“Este espetáculo multidisciplinar mergulha nas profundezas da energia feminina, explorando suas complexidades mentais e físicas de uma forma única e cativante. Com uma abordagem inovadora, ‘A Linha’ promete uma experiência teatral memorável, que desafia as convenções e emociona o público a cada momento”, refere a comunicação do TMBD.

Na mesma nota, o departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal prepara para “uma jornada emocionante através de uma história sem personagens definidos, onde os limites do tempo e espaço se dissolvem, revelando as camadas mais profundas do universo feminino”. “Cada cena é uma reflexão das diferentes facetas da feminilidade, desde a força e determinação até a vulnerabilidade e sensibilidade”, acrescenta.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline ou diretamente na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.