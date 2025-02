‘A Arte de Ilustrar: Processo Criativo com Júlio Dolbeth e Rafaela Rodrigues’ é o tema da conferência que decorre amanhã, dia 27 de fevereiro, a partir das 10 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

Com esta conferência, a escola pretende que os alunos aprofundem o conhecimento sobre o processo criativo e as técnicas de ilustração dos artistas, com foco na expressão e no autoconhecimento.

Integrada na unidade de trabalho sobre ilustração com o subtema ‘a violência doméstica’, a conferência tem como objetivo apoiar os alunos na compreensão do que é a ilustração, incentivando a exploração da retórica visual e das figuras de estilo.

Júlio Dolbeth, além de ilustrador, é professor de Design Gráfico da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Já Rafaela Rodrigues é uma ilustradora madeirense e autora de vários livros para crianças.