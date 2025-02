“A torre da Sé do Funchal espera por si! Venha ver a nossa cidade a partir do céu.” É desta forma que a Sé do Funchal convida a uma experiência ímpar, inesquecível, a ter início já nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, com duas visitas por dia, em grupo, às 10h30 e às 16h00.

No entanto, há a ressalva que além destes horários, os grupos poderão fazer marcação para outras horas.

“Prepare-se para uma experiência inesquecível ao subir 160 degraus numa escada em forma de caracol, que o levará a uma altura de 55 metros. Só a subida e a descida já são algo único. Lá do alto, será recompensado com uma vista deslumbrante sobre o mar e o belíssimo anfiteatro da cidade do Funchal. Não perca a oportunidade de vivenciar esta aventura única e de capturar momentos inesquecíveis”.

Numa publicação da Sé do Funchal, é referido que “a torre da Sé ainda irá sofrer obras de remodelação para poder oferecer todo o seu potencial de envolver o visitante numa subida pela história da construção deste grande monumento e património da nossa Região. Uma torre que se levanta acima dos prédios envolventes do centro da cidade e mostra que Deus está aqui; está presente no meio da vida da cidade. É uma verdadeira torre Emanuel. Não só porque foi mandada construir pelo rei D. Manuel, mas porque tem sido desde sempre sinal da presença de Deus no coração da cidade”.

Os interessados em descobrir esta maravilha da cidade devem dirigir-se ao acolhimento, do lado direito de quem entra na porta principal da Sé, sendo que a torre está aberta para maiores de 12 anos.

”Toda a ajuda e donativo entregue será para poupar e utilizar na recuperação de toda a torre no futuro. Agradecemos muito a vossa visita e a vossa generosidade”.