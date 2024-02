Foi esta quarta-feira, 31 de janeiro, que a Igreja comemorou a festa litúrgica de São João Bosco, fundador das escolas salesianas de todo o mundo.

Ontem, no Funchal, o dia foi de festa e começou logo pela manhã com a eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.’Avançamos no sonho, um sonho que faz sonhar’ foi o lema dos Salesianos do Funchal.

O programa de atividades é composto por exposições alusivas aos 200 anos do sonho de Dom Bosco, torneio de futebol e muitos momentos lúdicos com a construção de um puzzle de grandes dimensões e ainda o flash mob.

São João Bosco foi sacerdote italiano, que nasceu em 1815, e morreu em 1888, aos 72 anos, no dia 31 de janeiro, em Turim, Itália.

Foi fundador da Sociedade de São Francisco de Sales e, com o auxílio de Santa Maria Domingas Mazzarello, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a formação da juventude no trabalho e na vida cristã.