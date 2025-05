Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, foi eleito Papa em 8 de maio de 2025.

A escolha do nome remete diretamente à encíclica Rerum Novarum, publicada por Leão XIII em 1891, que marcou o início da Doutrina Social da Igreja.

A encíclica abordava a questão operária e as relações entre trabalho, capital e Estado, defendendo os direitos dos trabalhadores e a necessidade de justiça social, conforme elabora a agência Ecclesia num artigo que sustenta a escolha do Sumo Pontífice.

Leão XIV, de 69 anos, norte-americano e membro da Ordem de Santo Agostinho, tem uma trajetória marcada pelo trabalho missionário no Peru e pela sua atuação na Cúria Romana.

“No ano de 1891, em resposta à primeira grande questão social, Leão XIII promulgava a primeira encíclica social, a Rerum novarum, um marco na história da Igreja e uma referência para várias gerações de católica. Nela, examina em particular a questão operária, com todas as suas articulações sociais e políticas. Os princípios afirmados por Leão XIII serão retomados e aprofundados pelas encíclicas sociais sucessivas”, expõe a agência Ecclesia.

“No início dos anos 30 do século passado, após a grave crise económica de 1929, o Papa Pio XI publica a Encíclica Quadragesimo anno (1931), comemorativa dos quarenta anos da Rerum novarum. À industrialização tinha-se somado a expansão do poder dos grupos financeiros, a nível nacional e internacional. Pio XI defende que o Estado, nas relações com o sector privado, deve aplicar o princípio de subsidiariedade, princípio que se tornará um elemento permanente da doutrina social. Com a Carta encíclica Divini Redemptoris, sobre o comunismo ateu e sobre a doutrina social cristã (19 de Março de 1937), Pio XI criticou de modo sistemático o comunismo, definido como “intrinsecamente perverso”, nota a Ecclesia.

A eleição de Leão XIV é vista como uma continuidade do pontificado de Francisco, especialmente no que diz respeito à atenção às periferias, à justiça social e à reforma da Igreja.