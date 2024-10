Na mesma lógica do apelo à paz que o bispo do Funchal fez, não ficou esquecida a referência à guerra do médio oriente e na Ucrânia, sublinhadas nesta eucaristia que apelou a um sentido de paz e de viver “bem”, de acordo com os mandamentos de Deus.

Cânticos com invocações aos pastorinhos Francisco e Jacinta também se escutaram no interior da Capela de Nossa Senhora de Fátima, no Cabo Girão, lotada de fiéis.

Depois da eucaristia, realizou-se a procissão das velas em honra de Nossa Senhora de Fátima neste dia 13 de outubro. A procissão circundou a capela que se encheu de centenas de católicos, crianças, adultos que participaram no momento de fé.

Veja o vídeo: