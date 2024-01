Parte das relíquias de São Vicente regressa ao Algarve passado 850 anos

Uma parte dos restos mortais de São Vicente, padroeiro da diocese do Algarve, foi trasladada no domingo de Lisboa para Faro, onde passará a ser venerado, a partir da Quaresma, num altar na Sé da capital algarvia.

A diocese do Algarve espera que a relíquia “estimule ao testemunho corajoso da fé e à autenticidade da vida cristã”, disse à agência Lusa o padre Carlos Aquino, chantre do cabido da Sé de Faro, uma espécie de diretor do colégio dos clérigos.

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, deslocou-se no domingo a Lisboa, cuja diocese tem também São Vicente como patrono, para receber uma relíquia do mártir, cuja solenidade a Igreja assinala no dia de hoje.

Segundo o padre Carlos Aquino, trata-se do osso de um dedo do que resta da mão de São Vicente, relíquia autenticada que tinha sido levada do Algarve e se encontrava na Sé de Lisboa desde há 850 anos.

Está a ser construído um altar na Sé de Faro para expor a relíquia à veneração dos crentes, acrescentou, sublinhando que está a ser organizado um programa espiritual para a passagem da relíquia por todas as paróquias da diocese, depois da Páscoa.

A diocese do Algarve tinha pedido em novembro último ao patriarcado de Lisboa a cedência de parte das relíquias de São Vicente.

Numa nota pastoral, o bispo do Algarve refere ter o desejo de que “a palma do martírio de S. Vicente continue, com a sua intercessão, viçosa e verdejante no coração dos cristãos algarvios”.

A ligação de São Vicente ao crescimento da Igreja no Algarve levou o antigo bispo D. Francisco Gomes de Avelar - por rescrito da Sagrada Congregação dos Ritos de 13 de fevereiro de 1794 -, a proclamá-lo como padroeiro principal da diocese.

O santo foi um jovem diácono da Igreja de Saragoça, em Espanha, que foi torturado em Valência, no ano de 304, durante a perseguição aos cristãos.

O primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, mandou construir o Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, para lhe agradecer o sucesso da conquista de Lisboa aos mouros.

D. Afonso Henriques, por sua iniciativa, em 1173, trasladou o corpo do mártir para Lisboa, a partir do cabo de São Vicente, em Sagres, no Algarve, onde se encontrava desde o século VIII.