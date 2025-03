Papa Francisco passou noite “tranquila” e “continua a descansar”

O Papa Francisco passou uma noite “tranquila” e “continua a descansar”, numa altura em que se aproxima das três semanas de internamento no hospital devido a uma pneumonia, informou o Vaticano esta manhã.

De acordo com o último relatório de saúde publicado na quarta-feira à noite, o pontífice de 88 anos, cuja condição “permaneceu estável”, deveria passar a noite usando uma máscara de oxigénio pela terceira vez consecutiva.

Francisco celebrou a Quarta-feira de Cinzas no quarto de hospital, onde está a receber tratamento há 20 dias para uma pneumonia dupla.

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, 40 dias antes da Páscoa, a festa mais importante do calendário católico.

No hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde 14 de fevereiro, o jesuíta argentino alterna entre o repouso, a oração, o trabalho e a fisioterapia para ultrapassar a pneumonia que afeta os dois pulmões e provoca episódios de dificuldade respiratória.

Na segunda-feira, sofreu “dois episódios de insuficiência respiratória aguda”, e estes novos ataques vieram lembrar a fragilidade do estado de saúde do Papa, cujo quadro clínico permanece “complexo”.

A equipa médica do Papa ainda não se pronunciou sobre a duração da estadia no hospital, a mais longa do seu pontificado, nem sobre a duração da convalescença, caso consiga ultrapassar esta prova.