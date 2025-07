Esta manhã, a igreja católica da Sagrada Família em Gaza foi atingida por um ataque israelense. Imediatamente, o Papa Leão XIV renovou seu apelo por um cessar-fogo “imediato” na Faixa de Gaza e expressou sua “profunda esperança” de diálogo, reconciliação e paz duradoura na região, diz o Vatican News.

Os sentimentos do Pontífice foram expressos em um telegrama assinado pelo Secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin. O ataque deixou várias pessoas mortas e feridas, inclusive o pároco padre Gabriel Romanelli, que foi ferido levemente na perna e prontamente socorrido no hospital local Al-Ahli, na Cidade de Gaza. O sacerdote argentino recebia diariamente a ligação do Papa Francisco.

E é precisamente ao padre Romanelli que o Pontífice se dirige em seu telegrama, no qual diz estar “profundamente entristecido” por esse ataque à paróquia, que deu refúgio a mais de 500 pessoas em fuga desde o início da guerra. O Papa Leão, confiando as almas dos mortos à “misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso”, assegura-lhes sua proximidade espiritual a toda a comunidade e sua oração “pelo consolo daqueles que choram e pela cura dos feridos”.

A estrutura da igreja teria sofrido vários danos. Israel, segundo a agência de notícias ANSA, citando fontes próximas ao Patriarcado, se justificou falando de “um erro de ataque”.