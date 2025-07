O Jubileu dos Jovens começa hoje em Roma, com a participação de jovens peregrinos de 146 países, incluindo 11.500 portugueses, numa representação que está “no ‘top 5’ das maiores delegações presentes.

Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, disse à agência Lusa que os números da participação portuguesa no Jubileu dos Jovens, que termina em 03 de agosto, refletem “a adesão ao apelo” do Papa Francisco em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2023, bem como “o trabalho que foi realizado paróquia a paróquia, diocese a diocese, para a mobilização dos jovens, para eles serem peregrinos de esperança neste ano jubilar”.

Segundo o responsável, que acompanhará os jovens sob o lema “A esperança em cada passo”, trata-se da maior mobilização de jovens portugueses para eventos internacionais, “quer jubilares, quer da Jornada Mundial da Juventude”, e a delegação portuguesa estará “no top 5” das maiores presentes na capital italiana.

Dirigindo-se aos participantes na JMJ, no Parque Tejo, em Lisboa, Francisco “desafiou os jovens de todo o mundo a encontrarem-se novamente em 2025, em Roma, para um novo tempo de fé, reconciliação e esperança”.

Segundo o arcebispo Rino Fisichella, responsável da Santa Sé pelo Jubileu (Ano Santo celebrado a cada 25 anos), são esperados jovens peregrinos de 146 países, 68% da Europa.

Citado pelo ‘site’ Notícias do Vaticano, Fisichella destaca a participação de jovens que vêm de zonas de guerra como o Líbano, Iraque, Mianmar, Ucrânia, Israel, Síria e Sudão do Sul, referindo ainda a presença de 1.500 jovens da Coreia do Sul, onde decorrerá a próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2027.

De acordo com o bispo Graziano Borgonovo, subsecretário do Dicastério para a Evangelização e ligado à organização dos grandes eventos relativos ao Jubileu, citado pela agência de notícias católicas ACI Digital, são esperados “cerca de um milhão de peregrinos” jovens para a missa do Papa Leão XIV a 03 de agosto na Universidade Tor Vergata.

Um encontro na Basílica de São Paulo Extramuros, que contará com a presença de sete bispos portugueses, e o programa nas igrejas dos cardeais portugueses, que inclui momentos de oração, concertos-oração e uma exposição fotográfica especialmente preparada para o Jubileu, fazem parte da agenda dos jovens que se deslocam de Portugal, indica um comunicado do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil.