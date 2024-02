A Confraria dos Irmãos de São Brás do Campanário, no concelho da Ribeira Brava, organiza, este fim de semana, o arraial em honra do seu patrono São Brás.

Esta manhã, às 8h00, decorreu a habitual novena dos Barqueiros. Hoje, à noite, às 20h00, realiza-se a novena em honra do padroeiro São Brás.

No domingo, dia 4 de fevereiro, a missa solene está agendada para as 15h00, seguida de procissão.

Este sábado à noite, a animação fica por conta do Galáxia a partir das 22h00, e à meia-noite o céu da freguesia é iluminado pelo fogo de artificio.

No domingo, às 19h00, o palco é do artista João Vinagre.

São Brás, bispo e mártir, este santo natural de Sebaste, na Arménia, onde passou a sua juventude, é conhecido como protetor da garganta e dos otorrinolaringologistas, e também dos que trabalham na pecuária e nas atividades agrícolas.

O milagre da garganta numa criança aconteceu no dia em que São Brás ia a caminho do seu julgamento. No percurso, encontrou uma mãe desesperada, com um filho nos braços, que tinha uma espinha na garganta e estava a sufocar. O bispo abençoou a criança e esta recuperou.

De acordo com as informações sobre a vida de São Brás, “a única coisa certa era a sua fé em Cristo, que manteve até à morte por decapitação, após cruéis torturas indescritíveis”, lê-se numa publicação na página do ‘Vatican News’.