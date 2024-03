Neste último Domingo antes da Páscoa, e depois da bênção dos ramos na Igreja do Colégio e procissão até à Sé do Funchal, o Bispo do Funchal apelou aos fiéis que não abandonem Jesus nem o próximo.

A homilia da missa na Catedral neste Domingo de Ramos foi ainda focada na reflexão que “todos nós” devemos fazer em questões como o acolhimento dos estrangeiros e de os convidar à fé, no papel das mulheres, da “nossa coragem para cuidarmos do Senhor, da sua Igreja, do seu corpo ferido diante dos poderosos”, ou ainda sobre se “nós, mesmo longe, acompanhamos o Senhor? Como fazemos nossas as suas dores?”

Falando da “mulher anónima” que acompanhava Jesus seis dias antes da sua morte, o responsável pela Diocese do Funchal disse que “a mulher é a corporização do verdadeiro discípulo, não com palavras, mas com ações”.

D. Nuno Brás terminou, deixando um apelo aos fiéis para que “acompanhem o Senhor”, seguindo o exemplo da ajuda ao próximo.