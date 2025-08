As regiões montanhosas da ilha da Madeira encontram-se sob aviso amarelo para tempo quente desde as 09:00 de hoje e até às 18:00 de quinta-feira, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado (10 a 25 quilómetros/hora), e a temperatura do ar deverá ultrapassar os 28 graus Celsius.

Na terminologia do IPMA, o aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e significa “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

A costa sul e a costa norte da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, não apresentam hoje avisos.