Voo da Madeira diverge de Lisboa para Faro e Easyjet deixa passageiros sem soluções

Após longas horas de atraso por causa dos ventos fortes no aeroporto, os passageiros do voo das 9h15, desta última terça-feira, da Easyjet da Madeira para Lisboa acabaram a viagem no aeroporto de Faro, sem nenhuma solução por parte da companhia.

Depois de ter saído do Funchal às 17 horas e de duas tentativas de aterragem em Lisboa, também afetada pelas condições meteorológicas adversas, o voo acabou por divergir para o Aeroporto de Faro.

Em terra, já passava das 20 horas, os passageiros foram informados que iriam para Lisboa de autocarro, com a companhia a estar a tratar da logística.

Mais tarde, colaboradores da companhia foram informar os clientes, entre os quais várias famílias com crianças, que, afinal, as pessoas tinham de tratar do seu regresso à capital, porque não havia autocarros disponíveis. Os colaboradores entregaram panfletos a explicar os direitos a reembolso das despesas inerentes a esta situação, mas nada mais podiam fazer. Refira-se os lesados terão de aguardar algumas semanas para serem ressarcidos.

Ou seja, perto das 21 horas, vários passageiros viram-se confrontados com uma falta de solução ou de pernoita ou de voo para Lisboa.

Para muitos, a solução foi regressar de táxi, sendo que a viagem até a capital custava cerca de 400 euros, como estimou um taxista.

Alguns passageiros optaram por ficar em Faro para tentar uma solução mais económica no dia de hoje.