Está difícil o regresso à Madeira para os passageiros que ontem tinham voo da easyJet com saída de Lisboa rumo ao Funchal.

Com viagem agendada para as 19h30 deste domingo, os passageiros viram o voo cancelado e reagendado para hoje às 14 horas. Depois, das 14h00 passou para as 15h00, das 15h00 para as 16h00, das 16h00 para as 18h15 e finalmente para as 19h15.

Desesperados, os passageiros relatam ao Jornal que se encontram dentro do avião desde as 16h15, sendo que a tripulação já foi substituída por ter cumprido o seu tempo limite de trabalho.

Já os passageiros, aguardam novas informações, sabendo de antemão que um outro voo da mesma companhia, também com saída de Lisboa rumo ao Funchal, programado para as 18h45, foi cancelado.