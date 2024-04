No dia 17 de abril, a Escola da APEL, no auditório Pe. Mário Casagrande, conseguiu juntar cerca de cinquenta docentes de diferentes grupos disciplinares e escolas secundárias da Região com o objetivo de ouvirem e participarem numa palestra comemorativa dos 300 anos do nascimento de Immanuel Kant (22 de abril de 1724 – 2024).

O evento foi proferido por Viriato Soromenho-Marques, que é professor catedrático de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

“Este encontro teve como principal objetivo homenagear um dos maiores filósofos, que, como afirmou o professor, pensou a Paz perpétua, não a nível europeu, mas global, planetária. A filosofia kantiana é também uma filosofia da humanidade, Kant foi o primeiro autor que pensou a humanidade inteira. Há um texto de Kant, de 1784, cujo título é: ‘Ideia de uma história Universal com um propósito cosmopolita’”, refere a escola, num comunicado enviado à redação.

O professor referiu também o facto de “que se Kant tivesse morrido com trinta e poucos anos, era hoje provavelmente mais estudado, uma vez que ficaria conhecido apenas pela sua obra científica no campo da astronomia, uma vez que é dele a teoria Nebular, que explica a origem do sistema solar, também conhecida como Teoria Kant-Laplace. Importa referir que é Kant que propõe a teoria, em 1755, Laplace apenas a desenvolve em 1796”.

“Isto leva-nos a pensar que hoje os filósofos e a filosofia estão muito fragilizados e pouco valorizados; mas, a realidade reclama a necessidade da filosofia e com toda a certeza a filosofia (pensamento de maturidade) de Kant nos ajudará a resolver e a compreender os problemas contemporâneos”, aponta o estabelecimento de ensino.

O professor elogiou ainda a escola por ter tido esta iniciativa.