I Liga: Vizela perde na visita ao Moreirense e desce de divisão

Com este resultado, o Vizela é 18.º e último, com 22 pontos, a um do Desportivo de Chaves e a seis do Portimonense, 16.º e em posição do play-off de manutenção, ambos com menos um jogo. Com duas jornadas por disputar, em desvantagem no confronto direto com ambos e até num eventual desempate a três, os vizelenses já não deixam a zona de despromoção direta.

O Moreirense, que somou a segunda vitória seguida, está num confortável sexto lugar, com 49 pontos.