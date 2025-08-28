Violência doméstica: agressor já está no tribunal

Acaba de chegar ao Tribunal Judicial do Funchal o bombeiro de Machico que agrediu a mulher, em frente ao filho menor, na madrugada de domingo.

O detido, que foi intercetado por volta das 19:30 desta terça feira, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e esteve a aguardar ordem do Ministério Público numa cela do Comando Regional, chegou encapuçado e acompanhado por agentes desta força de segurança.

Em breve serão conhecidas as medidas de coação a aplicar ao homem de 35 anos, que foi captado, na madrugada de domingo, a agredir a esposa por câmaras de vigilância, tendo o vídeo sido amplamente divulgado nas redes sociais e ganho amplo destaque mediático.

Conforme deu nota antes o JM, a PSP montou um perímetro de segurança à porta do tribunal.