A Câmara Municipal do Funchal promoveu, esta terça-feira, 13 de maio, na sala da Assembleia Municipal, a apresentação dos projetos candidatos à iniciativa ‘Jovens em Participação’, dirigida a alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico das escolas do concelho.

A edição 2024-2025 contou com a participação de 15 alunos de duas escolas do município, cujos projetos foram selecionados como vencedores.

O Externato da Apresentação de Maria apresentou o projeto ‘Vila+Feliz’, que propõe desenvolver atividades lúdicas para crianças e jovens do Estabelecimento Vila Mar.

Por sua vez, os alunos da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro defenderam o projeto ‘Espaço-InovaRaiz – dos 8 aos 80’, que visa criar um espaço lúdico e educativo ao ar livre na escola, promovendo a interação intergeracional.

O orçamento total da iniciativa é de 10 mil euros, que será dividido entre os dois projetos para a sua concretização.

‘Jovens em Participação’ é um projeto da Câmara Municipal do Funchal que visa sensibilizar os mais jovens para as questões do poder local e estimular o pensamento crítico, através da apresentação de propostas com impacto positivo para o município e para a comunidade educativa. A sessão foi presidida por José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal.