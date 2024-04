Victor Freitas, deputado do Partido Socialista, disse assistir abismado à ausência do presidente do Governo Regional na cerimónia do 25 de Abril, que acontece no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e que só regista a presença de alguns secretários (quatro).

Em relação aos 50 anos do 25 de Abril de 1974, disse que não pode ser uma data do passado, mas um momento do presente e do futuro.

Lembrando a Revolta do Leite, em que foram presas 557 pessoas, Victor Freitas afirmou as mulheres que morreram e que são os nossos Salgueiros Maias.

O parlamentar condenou os que tentam continuar a trazer para o presente, afirmações antigas, utilizando a arma política como o discurso do ódio, do medo e do preconceito.

Afirmando que a Autonomia é filha do 25 de Abril e da Constituição, Victor Freitas referiu que uma das portas que Abril abriu foi a adesão, pela mão de Mário Soares, à UE.

“Dos mais de de 250 mil madeirenses que cá vivem, mais de 55% por cento nasceu depois do 25 de Abril. Estas gerações são mais exigentes. Não se contentam com salários precários. Precisam de sacrifícios maiores devido ao valor das rendas, das casas, das escolas, da falta de acesso à Saúde. Há respostas para resolver este e outros problemas, mas essas não estão naqueles que não conseguiram resolver ao longo de tantos anos, conforme disse. Assim, defendeu a alternância democrática. Referindo que há, de facto, falta de alternância na Madeira, lembrou que as mudanças em algumas Autarquias, foram positivas para o cidadão. Acusou o CDS de ter travado a alternância quando teve na mão a chave de mudar a Madeira. Enunciou tudo o que alegadamente aconteceu na última noite eleitoral na Madeira, nas regionais, e disse que votar no PSD, dá Miguel Albuquerque, votar no CDS é para eleger Albuquerque, votar no PAN, no IL e no Chega, é para eleger Miguel Albuquerque”, apontou.

Falou ainda do congresso do PSD no passado fim de semana, onde caíram as linhas vermelhas.