A concessionária de estradas ViaExpresso informou em comunicado que, devido a trabalhos de manutenção em postos de transformação, será necessário proceder a cortes de energia elétrica em diversos troços e túneis da VE1 e VE2. Estes cortes irão ocorrer entre os dias 16 e 20 de setembro de 2024, em horários específicos.

As interrupções seguirão o seguinte cronograma:

Túnel da Fajã do Manuel (VE2): Entre os km 14+300 e 14+950, o corte ocorrerá das 22:00 horas do dia 16 até às 03:00 horas do dia 17 de setembro.

Túnel da Fajã do Barro (VE2): Entre os km 13+400 e 14+300, o corte será das 23:50 horas do dia 16 até às 05:00 horas do dia 17 de setembro.

Túnel das Contreiras (VE2): Entre os km 7+400 e 10+900, o corte será das 22:00 horas do dia 17 até às 05:00 horas do dia 18 de setembro.

Túnel do Seixal (VE2): Entre os km 6+750 e 7+400, o corte será das 22:00 horas do dia 18 até às 05:00 horas do dia 19 de setembro.

Túnel do Norte (VE1): Entre os km 3+325 e 5+400, o corte ocorrerá das 22:00 horas do dia 19 até às 05:00 horas do dia 20 de setembro.

A ViaExpresso pede a compreensão dos utentes e alerta para a necessidade de cumprir a sinalização e as instruções no local durante os períodos de interrupção.