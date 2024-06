De 12 a 14 de julho, a freguesia do Caniçal irá receber o VI Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco.

A iniciativa irá contar com a presença de artistas regionais, como é o caso do Miro Freitas e os 4 Litro, assim como com grupos do Concelho, nomeadamente a Banda Municipal de Machico, a Tuna de Machim, os MonteReal Band, os Prestige Dance, entre outros.

Este ano, como cabeça de cartaz, o certame receberá a presença do artista nacional Toy que promete animar todos aqueles que se deslocarem à freguesia do Caniçal durante o segundo fim de semana de julho.

As noites contarão ainda com a animação dos DJs Sil, Américo e Petter Nunez.