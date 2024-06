Bom dia e bom domingo!

Na véspera de São João, cumpra a tradição. De balão e arquinho, percorra a nossa agenda.

- Às 10h00, no auditório do Curral das Freiras, a Casa do Povo local realiza um concerto denominado “Viver os Santos Populares no Curral das Freiras”, onde atuará o Grupo de Cordas e o Grupo Coral Infantojuvenil da Instituição, seguida de visita aos fontanários e altares de São João, por toda a freguesia.

- Das 10h00 às 20h00, no adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava, o último dia da Feira de Stocks.

- Em Santa Cruz, integrado nas Festas do Concelho, o cartaz festivo tem início às 15h00 com o 9º Encontro de Repentismo, na Praça Padre Patrocínio Alves. Mais tarde, às 19h00, as Marchas de São João. Pelas 21h15, a atuação do grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz. A noite encerra, às 22h00, com o concerto do grupo ‘Cordophonia’.

- Começa às 16h00, o Concurso de Fontanários promovido pela Casa do Povo de São Roque do Faial, encerrando junto ao fontanário do sítio do Chão do Cedro Gordo com convívio. A animação conta com o Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”.

- A Casa do Povo de Água de Pena promove as Marchas de São João, com o tema “Um sítio - uma Marcha” pelas 18h45. A iniciativa conta com a Marcha da Bemposta, a Marcha de Machico Park, Mesquita e Queimada e da Marcha da igreja.

- Em Câmara de Lobos, na Praia do Vigário, entre as 19h00 e as 00h00, vai decorrer a festa de São João, recheada de tradição. Não vai faltar animação, gastronomia e o lançamento dos tradicionais balões de São João.

- No Caniço, a tradição volta à Praia dos Reis Magos, é a celebração de São João. A ceia a cargo da Associação de Pais da EB1/PE Assomada, começa às 19h00. Haverá fogo de artificio à meia-noite.

- Continua a festa de São João da Ribeira, no Funchal. As Marchas Populares estão marcadas para as 20h00. A missa da véspera é às 18h30. As barracas de comes e bebes abrem ao meio-dia.

- É uma das noites mais aguardadas no Porto Santo, a noite de São João, o desfile das Marchas Populares, marcado para as 21h00. Serão cerca de 500 elementos que desfilarão a partir do Centro Comunitário.

- No Porto Santo, às 23h59, o fogo de artifício que encerra o Festival do Atlântico, a cargo da Macedo’s Pirotecnia, com o tema “Quimera”.