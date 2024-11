O vereador do Urbanismo e Ordenamento do Território comentou, aos jornalistas, antes do início da iniciativa integrada na Semana da Informação Geográfica, hoje, no Colégio dos Jesuítas, que aos sistemas desta natureza “são muito importantes e, no momento, em que vivemos, nomeadamente em termos ambientais e na área do ordenamento, é fundamental termos todo um conjunto de informação necessário para o planeamento de uma cidade”.

João Rodrigues aditou que numa altura em que o Plano Diretor Municipal está em processo de revisão, “faz todo o sentido realçar esta valência dos sistemas de informação geográfica, que são uma peça fundamental para um bom desenvolvimento do planeamento e ordenamento do território”.

João Rodrigues espera que, no decurso do próximo ano, o processo de revisão do PDM fique concluído. “Pelo menos é essa a nossa expetativa, mas estamos sempre dependentes de entidades externas que fazem parte da comissão de acompanhamento”.

“Há um conjunto de situações que temos identificado ao longo dos anos, porque o Plano Diretor é de 2018, temos conhecimento de um conjunto de lacunas que temos de eliminar indo ao encontro das expetativas das pessoas e tendo em atenção as alterações climáticas que estamos a verificar atualmente”. João Rodrigues lembrou que faltam respostas no documento ao nível da carta de riscos, do ruído, do ordenamento em determinadas zonas do concelho que “não estão adequadas”.