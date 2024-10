A vereação social-democrata eleita à Câmara Municipal de Machico lamenta que o Regulamento da Taxa Turística, aprovada pelo PS, não tenha contemplado uma exceção para proteger os Munícipes, à semelhança do que acontece em outros concelhos da Região.

Em causa, explica o vereador Norberto Ribeiro, está o facto deste Regulamento obrigar os residentes de Machico a pagar essa mesma Taxa Turística, caso pretendam usufruir das instalações hoteleiras no concelho.

“Trata-se, a nosso ver, de uma medida injusta, que é prejudicial para quem aqui reside e que, no fundo, sobrecarrega os nossos residentes com mais taxas a pagar, quando estes escolhem o seu próprio concelho para lazer”, sublinha, lembrando que o PSD “não só alertou o PS para esta situação como solicitou, também, a alteração do Regulamento e a possibilidade desta taxa só vir a ser aplicada às novas reservas efetuadas a partir do dia 1 de novembro, sugestões que, mais uma vez, foram ignoradas pelo Executivo Municipal”.

Norberto Ribeiro que, a finalizar, lembra que o PS defendeu, em campanha eleitoral, que não aplicaria a Taxa Turística em Machico, neste mandato. “A verdade é que este é só mais um exemplo de um Executivo socialista que não cumpre as suas promessas, que dá o dito pelo não dito e que, infelizmente, continua a penalizar a população residente, levando-a a procurar outros destinos no mercado interno, ao invés de contribuir para a economia local do concelho onde vive”, remata o vereador.