Vento não deu tréguas e deixou avião da Binter quase uma hora às voltas

O vento forte que se tem feito sentir na Região nos últimos dias parece não querer arredar pé e, hoje, voltou inclusivamente a desafiar a aeronave da Binter que tentava aterrar na pista do Porto Santo.

Isto porque, este avião, que partiu do Aeroporto da Madeira, esteve quase uma hora às voltas no ar até conseguir pisar o solo da ilha dourada. A chegada estava prevista para as 7h55, mas só acontece às 8h42.

Recorde-se que ontem esta ligação também sofreu condicionamentos, uma vez que teve de fazer marcha atrás, após o vento ter impossibilitado a chegada ao destino.