A Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte desde o final da noite de segunda-feira, mantendo-se as previsões do IPMA pelo menos até às 15 horas desta terça-feira. No Chão do Areeiro, o vento já ultrapassou mesmo os 100 quilómetros por hora no início desta manhã.

De acordo com dados recolhidos até às 9 horas, a velocidade média do vento no Chão do Areeiro tinha sido de 55,1 km/h, entre as 8 e as 9 horas. O pico máximo foi atingido cerca das 7h50, tendo sido registadas rajadas de 106 km/h.

Na zona de Santa Catarina e do aeroporto, a velocidade máxima registada tinha sido de 87 quilómetros, às 4h10 desta madrugada, sendo a velocidade média de 51,5 entre as 8 e as 9 horas.

No resto da Região, a velocidade média do vento na última hora [entre as 8 e as 9 horas] tem oscilado entre os 9,7 quilómetros, no Monte, e os 32,4 quilómetros, na Ponta do Pargo.