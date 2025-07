Condicionamentos no aeroporto atrasaram a presença do cardeal na sessão de abertura do Congresso Global das Irmãs da Apresentação de Maria.

O cardeal e bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, ainda não conseguiu chegar à Madeira devido aos constrangimentos causados pelo vento forte no Aeroporto Internacional da Madeira, que no fim de semana e esta segunda-feira tem condicionado várias ligações aéreas de e para o Funchal.

A presença do cardeal está prevista para esta segunda-feira, na sessão de abertura do Congresso Global Educação, Solidariedade e Evangelização, que decorre até dia 11 no Hotel Casino Park, no Funchal. Tanto Américo Aguiar como vários conferencistas e participantes neste evento estão ainda por chegar ao evento, conforme adiantou já esta manhã José Eduardo Franco.

Na sua conta oficial de Instagram, o cardeal partilhou na noite de domingo a frustração face à incerteza do voo. “Portugal, Lisboa. À hora que já previa estar no Funchal ainda estou em Lisboa... de ecrã em ecrã procurando atualizar informações sobre os voos... começa a ser difícil chegar ao Funchal a horas de poder regressar... rezemos pois a próxima proposta de voo que está para as 6h40...”, escreveu.

O Congresso Global, promovido pela Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, reúne mais de 400 participantes oriundos de 23 países e quatro continentes e marca o centenário da presença da congregação na Madeira.