Venezuela: CDS espera transição pacífica

O CDS-Madeira emitiu, ao início da tarde, um comunicado onde espera que “a situação na Venezuela represente o início de uma transição política pacífica”.
O partido liderado por José Manuel Rodrigues pede mesmo a “reinstauração da Democracia”.
“O CDS esteve sempre na primeira linha da defesa do regresso do Estado de Direito à Venezuela e apoiou, em todas as circunstâncias, a nossa comunidade e os movimentos luso-venezuelanos que lutaram por esse objetivo”, revela o mesmo comunicado.
O partido, que integra o Governo Regional, apela ao regresso à normalidade e acompanha as diligências que estão a ser desenvolvidas pelos governos madeirense e português.
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deverá chegar hoje a Nova Iorque, no mesmo dia em que foi capturado em Caracas por militares dos Estados...
O homem de 25 anos suspeito do homicídio de uma criança de 9 anos e da tentativa de homicídio de outra de 14 na cidade de Setúbal, na quarta-feira, ficou...
João José Edward Clode, filho de William Edward Clode, um dos fundadores do Posto Emissor do Funchal, e de Maria Carolina Dória Monteiro, faleceu hoje...
O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que o Governo cubano devia “estar preocupado” após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás...
O Presidente norte-americano afirmou hoje que a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, não “goza do apoio...
A autoridade reguladora da aviação americana (FAA, sigla original) “proibiu” hoje as companhias aéreas registadas nos Estados Unidos de operar no espaço...
A agitação marítima que se tem feito sentir nos últimos dias, na zona Sul da Madeira, deixou um rasto de destruição na promenade da Madalena do Mar, no...
A Cruz Vermelha Portuguesa foi chamada para um embate entre duas motas na no entroncamento da Rua da Azenha, no Caniço de cima, mais precisamente perto...
Um incêndio que ocorreu durante a tarde deste sábado acionou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, para um apartamento no Caniço de Baixo, na Estrada Ponta...
O presidente do Governo Regional vai pronunciar-se esta tarde sobre a situação política na Venezuela.
O gabinete de Miguel Albuquerque acaba de anunciar...