Venezuela: CDS espera transição pacífica

O CDS-Madeira emitiu, ao início da tarde, um comunicado onde espera que “a situação na Venezuela represente o início de uma transição política pacífica”.

O partido liderado por José Manuel Rodrigues pede mesmo a “reinstauração da Democracia”.

“O CDS esteve sempre na primeira linha da defesa do regresso do Estado de Direito à Venezuela e apoiou, em todas as circunstâncias, a nossa comunidade e os movimentos luso-venezuelanos que lutaram por esse objetivo”, revela o mesmo comunicado.

O partido, que integra o Governo Regional, apela ao regresso à normalidade e acompanha as diligências que estão a ser desenvolvidas pelos governos madeirense e português.