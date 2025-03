Veja o ‘Antes e Depois’ da aviação regional (com fotos)

A aviação na Madeira, a ‘pérola no meio do Atlântico’, tem testemunhado uma notável evolução ao longo das últimas décadas, refletindo tanto as transformações tecnológicas globais, como as necessidades locais específicas.

Desde o final do século XX até aos dias de hoje, a Madeira passou por diversas alterações que implicam diretamente este setor, desde logo com a ampliação da pista do aeroporto, mas também com a evolução das próprias aeronaves, pelo que – desde a passagem dos boeing 727-200 – na antiga pista do então Aeroporto de Santa Catarina, muitos foram os aparelhos, provenientes dos mais diversos pontos e operadoras aéreas, a passar pela Região, agora pelo Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.