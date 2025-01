No encerramento do VI Congresso Nacional do JPP, que reconduziu Élvio Sousa como secretário geral e Lina Pereira presidente do partido, estão representados os partidos na Região PSD, BE, IL, PS e Chega e PAN.

Sob o lema ‘ Estamos prontos! Este é o momento, o congresso dos Juntos pelo Povo acontece a dois meses das eleições regionais, marcadas para 23 de Março, com o JPP a querer assumir-se como alternativa de governo.

No encerramento, vao discursar Lina Pereira e Elvio Sousa e representante do partido na Calheta, Basílio Santos.