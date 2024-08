Bom dia!

- Pelas 11h00, no salão nobre do Governo Regional, vai decorrer a assinatura dos contratos no âmbito dos investimentos associados a projetos da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

- Às 16h30, a GALERIA.DOIS do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe a exposição ‘Divertimento’, o novo projeto individual da autoria do artista plástico madeirense Miguel Ângelo Martins.

- A segunda novena de Nossa Senhora do Monte é a da ‘Boa Esperança’, com sermão do padre Ignácio Rodrigues. O terço é às 19h30 e a missa às 20h00. Após a celebração eucarística, atua a Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’, no adro da Igreja. A Casa de Chá estará aberta com comes e bebes.

- No Porto Moniz, às 20h30, no espaço contíguo ao Aquário da Madeira, no Forte de São João Baptista, há música com o grupo ‘Triova Voices’, integrada na iniciativa ‘Forte à Terça’.

- Esta noite, nas Festas de Verão do Porto Santo, atua a artista Rita Rocha às 22h00, na Praça do Barqueiro.