Valter Correia saúda o “alargamento no princípio utilizador-pagador” no acesso a pontos turísticos naturais

Valter Correia, deputado do PSD, disse hoje, no debate do Programa do Governo, que “não há turistas a mais na Madeira”, mas admitiu que a Região “não estava preparada para um fluxo tão grande de turistas num curto espaço de tempo”.

Por isso, sublinhou que viu com “satisfação” que o Programa do Governo preveja estudos sobre o impacto do uso dos percursos pedestres madeirenses, além do compromisso de “alargar o princípio do utilizador-pagador” no acesso às serras.