USAM promove ‘buzinão’ no Funchal contra alterações à legislação laboral

No âmbito das propostas pelo Governo da República de alteração à legislação laboral, a USAM (União dos Sindicatos da Madeira) vai promover um ‘buzinão’ no Funchal próximo dia 19 de Setembro.

Esta decisão vai de encontro à Jornada Nacional de Luta, convocada pela CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional), para o dia 20 de Setembro, contra o ‘Pacote Laboral – Outro Rumo é Possível’, com duas grandes manifestações, convocadas para Lisboa e Porto.

Na Madeira, a concentração acontecerá, pelas 17h00, junto ao Estádio dos Barreiros. Já à saída acontecerá assim que “estejam criadas as condições”.

“Esta União dos Sindicatos não pode ficar indiferente a mais este atentado que, a Direita e Extrema-direita, querem fazer à Lei Laboral, na tentativa de continuarem a retirar / Roubar direitos aos Trabalhadores e ao povo, empobrecendo cada vez mais o País e aqueles que mais produzem e mais contribuem para o aumento da economia na RAM e no Pais, que são os Trabalhadores”, escreve a USAM em comunicado

“Nesse sentido e, como forma de melhor divulgar esta grande iniciativa, a USAM promove amanhã, dia 9 de Setembro, uma distribuição de um prospecto, nas Ruas do Funchal e junto a empresas contactando também os Trabalhadores e população em geral para a importância de participarem no “BUZINÂO”.”, pode ler-se ainda.