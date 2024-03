Estão encerradas as urnas e faltará cerca de uma hora para ser conhecido quem é o próximo líder do PSD Madeira, num ato eleitoral com uma afluência às urnas pouco vista, perspetivando-se que dos 4.388 militantes com quotas em dias, poucos possam ter faltado à chamada.

Ao todo, foram 54 secções de votos, tantas quantas as freguesias do arquipélago, distribuídas por 40 locais distintos.

Na Rua dos Netos, votaram Manuel António Correia, Alberto João Jardim, Fernandes, Jaime Ramos, Brazão de Castro, Rui Alves, Rui Abreu, Pedro Ramos e José Luís Nunes, entre muitos outros, misturados com ‘anónimos’.

Miguel Albuquerque votou em São Martinho, mas a indicação é que siga o apuramento dos resultados já na Rua dos Netos, enquanto Manuel António Correia estará na sua sede de campanha, no Largo do Chafariz