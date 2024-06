Foi num convívio promovido no Restaurante Taberna Ruel que a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria assinalou, na noite desta quarta-feira, o encerramento do ano letivo 2023/2024.

Participaram formadores e formandos que aproveitaram para celebrar este segundo ano deste projeto da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Pedro Araújo aproveitou o momento para frisar “a fantástica família que se reuniu através deste projeto, alicerçada num grupo extraordinário de formadores, num projeto em boa hora lançado para enriquecer o tempo livre da nossa população mais idosa”.

O autarca, que se fez acompanhar nesta comemoração pelo secretário Emanuel Vieira e pela tesoureira Luciana Gonçalves, destacou o importante papel da coordenadora, Ana Paula Freitas, e da sub-coordenadora, Iolanda Novita.

Antes do jantar, o executivo da Junta começou justamente por agraciar os coordenadores e os formadores presentes, entregando depois o certificado de participação a todos os formandos, referente ao ano letivo 2023/2024.

A todos foi entregue um postal de agradecimento com a seguinte frase: “Gratidão a todos que contribuíram para tornar este ano letivo memorável. Juntos, construímos um legado de conhecimento, camaradagem e inspiração que perdurará em nossos corações.”