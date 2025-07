A cerimónia de encerramento do ano letivo 2024/2025 da Universidade Sénior da Ribeira Brava decorreu esta manhã nos jardins da Câmara Municipal, num ambiente de alegria, partilha e celebração de conquistas. “O projeto assinala agora o final do seu sétimo ano de atividade, consolidando-se como um espaço fundamental de aprendizagem e de envelhecimento ativo no concelho”, refere uma nota da autarquia.

Durante a cerimónia, o presidente Ricardo Nascimento destacou a importância de continuar a sonhar em todas as fases da vida, sublinhando que a Universidade Sénior é, também ela, um espaço que permite sonhar. Recordou que a iniciativa nasceu de uma visão clara da autarquia: ‘potenciar a aprendizagem permanente, valorizar o contributo dos seniores à sociedade e garantir qualidade de vida através da educação, da cultura e da convivência’.

‘Este é um projeto que abraça múltiplas áreas, das línguas à informática, da natação às artes, da educação física à música, tudo para que os nossos seniores vivam mais felizes, ativos e realizados’, afirmou o autarca, reforçando que o envolvimento dos alunos, professores e parceiros tem sido determinante para o sucesso do projeto.