No âmbito do projeto ‘Escola Positiva de Todos e para Todos’, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco tem como missão promover o bem-estar e o desenvolvimento pessoal de toda a comunidade escolar, criando um ambiente de apoio, aprendizagem e crescimento mútuo.

No dia 14 do corrente mês, a equipa do referido projeto realizou uma sessão especial dedicada aos alunos da Universidade Sénior, com o tema: “Planeia 2025 de Forma Positiva”. Este encontro destacou a importância de traçar metas com otimismo, refletir sobre conquistas pessoais e manter o entusiasmo por novos desafios, mesmo em idades mais avançadas.

“Foi emocionante ver o entusiasmo e a partilha de ideias entre os participantes, que demonstraram que nunca é tarde para sonhar e planear o futuro. O impacto desta atividade foi evidente nos sorrisos, nas reflexões partilhadas e no reforço do espírito de comunidade e de confiança em tempos melhores”, escreve a escola, num comunicado enviado à redação.

A equipa do projeto partilha o mote: “o futuro começa hoje, e a sua atitude é o primeiro passo para transformar sonhos em realidade! Planeie o seu amanhã com coragem, gratidão e determinação, porque cada fase da vida é uma oportunidade de crescimento e realização”.