Universidade da Madeira vai ter pós-graduação em cibersegurança em setembro

Eduardo Marques, professor universitario, revelou esta tarde, que a Universidade da Madeira vai ter uma pós-graduação em cibersegurança a partir de setembro.

Com esta formação, e com outras que estão já a decorrer, a Universidade espera contribuir para colmatar a falta de especialistas na área, conforme referiu o docente num debate inserido nas comemorações do primeiro aniversário da Apus Trust, a decorrer no Museu da Casa da Luz.

Segundo o docente, a UMa tem cursos técnico- profissionais, licenciaturas e mestrados, mas também tem havido dificuldades em conseguir alunos. A pós-graduação é financiada com verbas do PRR.

Vitorino Gouveia, diretor geral da Apus Trust reconheceu que há falta de técnicos, que as empresas carece de pessoas com as competências devidas. No caso da Apust Trust diz que estão a tentar criar competências internas e vê com bons olhos o investimento da universidade.

Nuno Perry apelou aos empresários para que aproveitem as oportunidades de formação a baixo custo.