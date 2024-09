UMa promove seminário subordinado ao papel do voluntariado académico no desenvolvimento pessoal e social

A Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, vai acolher no próxima dia 25 de setembro, entre as 14h00 e as 18h00, o Seminário “UMa Ação Voluntária I”, organizado pela Comissão Coordenadora de Voluntariado da Universidade da Madeira (UMa), com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico e cofinanciado pelo projeto “UMa Promoção de Sucesso” - Impulso MAIS Digital – PRR.

O evento decorrerá em duas edições independentes, estando a segunda prevista para o dia 23 de outubro, e contará com a participação de várias instituições e atores, que irão partilhar as suas experiências e relevar os benefícios dos programas de voluntariado para a sua formação pessoal e académica.

O Seminário visa a valorização das atividades de voluntariado académico como fator de desenvolvimento pessoal e social através da ligação com as instituições de solidariedade social e comunitária. Além disso, pretende divulgar as atividades previstas no projeto: “UMa Promoção de Sucesso - Programas de voluntariado como fator de sucesso e de realização pessoal”, e os programas de voluntariado das instituições locais parceiras da UMa. O evento também procura debater e encontrar propostas de formação curricular que envolva o serviço comunitário e o voluntariado.

A sessão de abertura está marcada para as 14h00 e contará com a presença do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes. De seguida, a Comissão Coordenadora de Voluntariado da UMa irá abordar a essência do voluntariado, fazer uma síntese da oferta de programas de voluntariado para Ensino Superior e da bolsa de voluntariado, além de apresentar a ação de formação “Ser Voluntário”, agendada para o dia 13 de novembro.

A partir das 15h00, os participantes terão a oportunidade de conhecer alguns programas de voluntariado da Fundação Princesa Dona Maria Amélia (InspirARTE e Umaniza-te), da Liga Portuguesa Contra o Cancro e dos Spots de voluntariado do Serviço de Psicologia da UMa.

Pelas 15h45, alguns estudantes da Universidade da Madeira irão partilhar as suas experiências em práticas de voluntariado, designadamente UMa Rede Solidária, por Cristina Sousa; Xadrez na Academia, por Daniel Marcos; e UMa Mentoria por Pares, por Diana Castanha.

Antes do encerramento nota ainda para o painel intitulado “O Voluntariado e o serviço comunitário na formação curricular no ensino superior – sim ou não?”, com a participação dos docentes da Universidade da Madeira Gilberta Sousa, Nuno Rodrigues, Ana Rodrigues e Liliana Rodrigues.