No dia 20 janeiro, a estrutura local da JSD Câmara de Lobos, através do seu núcleo de freguesia do Jardim da Serra, realizou, no âmbito da iniciativa Encontro de Gerações, uma visita enriquecedora e repleta de afetos aos/e dos idosos, sinalizados na freguesia como parte de uma iniciativa contínua de envolvimento com a comunidade.

Os jovens membros da JSD Jardim da Serra proporcionaram momentos de alegria e companhia, à população residente. Durante a visita, os membros integrantes da JSD Câmara de Lobos ouviram histórias e partilharam vivências, criando conexões intergeracionais significativas. Houve também lugar a momentos de descontração, com a distribuição de pequenos mimos, demonstrando o compromisso da juventude em promover o bem-estar daqueles que um dia foram também jovens e que hoje fazem parte da nossa história, manifestando a solidariedade e gratificação por tudo aquilo que também eles construíram.

”É essencial reconhecer a sabedoria e a experiência dos idosos na comunidade da nossa freguesia. A nossa visita não é apenas uma expressão de carinho, mas também uma oportunidade de aprender com as histórias e vivências daqueles que ainda tem tanto para nos dar”, destacaram os jovens social-democratas do Jardim da Serra.

A iniciativa recebeu uma resposta calorosa tanto dos idosos quanto dos seus cuidadores informais, evidenciando a importância de eventos como este que fortalecem os laços sociais e incentivam o respeito intergeracional. “É nestes pequenos momentos que estas pessoas mais idosas acabam por se sentir ainda valorizadas, pois é sempre uma alegria ver de novo a casa repleta de juventude” referiu um dos cuidadores informais presentes no evento.

Na ocasião, os jovens social-democratas câmara-lobenses aproveitaram a oportunidade para reafirmar o seu compromisso contínuo com a responsabilidade social, promoção e partilha de momentos com toda a população, destacando que uma “juventude ativa desempenha um papel vital na construção de uma sociedade mais inclusiva”.

Os jovens social-democratas afirmaram ainda que “uma das maiores preocupações sempre presentes na vida dos jovens é pensar e construir o seu futuro, não podendo haver lugar ao esquecimento do que foi já feito por quem lhes antecede, pois, o futuro depende dos jovens, mas não será apenas para eles”, reforçando que este tipo de iniciativas são “essenciais” para formar cidadãos civicamente melhor preparados.

A visita aos idosos representa apenas um dos muitos projetos em andamento da JSD Câmara de Lobos que visa contribuir positivamente para o desenvolvimento da comunidade e dos nossos jovens.