Uma dezena de alunos do ISAL participa em projeto na Bulgária

No âmbito do projeto Erasmus+, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) junta-se, pelo segundo ano consecutivo, a duas universidades europeias – Bjelovar University of Applied Sciences (Croácia) e Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgária) – para a 2.ª edição do curso ‘Independent Learning Strategies in a Digital Environment’.

Leia a nota de imprensa do ISAL:

“Este curso de estratégias de aprendizagem independente no ambiente digital surge no contexto dos programas intensivos mistos, que se traduzem em cursos de curta duração com uma componente de ensino virtual e uma componente de mobilidade de ensino presencial.

Terminada a componente virtual, uma dezena de alunos do ISAL deslocou-se à Bulgária, onde estará ao longo desta semana a desenvolver atividades de aprendizagem, conjuntamente com os alunos e professores das instituições parceiras.

A sessão inaugural decorreu hoje e contou com a presença de representantes das instituições parceiras, que reforçaram a importância deste tipo de projetos para fortalecer as sinergias no âmbito da internacionalização do Ensino Superior e das estratégias institucionais.

Ao longo da semana, os estudantes vão apresentar as suas instituições, países e cultura. Estão previstas atividades formativas de introdução à língua búlgara, estratégias de apresentação e sessões de trabalho que culminarão na apresentação final dos resultados do projeto.

Este projeto representa uma oportunidade para os estudantes da licenciatura em Gestão de Empresas e Turismo do ISAL desenvolverem competências ao nível da aprendizagem e interação em meio multicultural, uma vez que os desafia a trabalhar em equipas multidisciplinares de diferentes nacionalidades.”