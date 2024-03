A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as candidaturas aos cursos de Mestrado para o ano letivo 2024/205.

O prazo termina a 15 de abril, estando disponíveis 165 vagas, distribuídas por 17 cursos.

O Mestrado em Engenharia Informática é o curso com mais vagas nesta primeira fase (40). Seguem-se os Mestrados em Engenharia Eletrotécnica-Telecomunicações e em Atividade Física e Desporto, com 15 vagas; os Mestrados em Design, Design de Media lnterativos, Engenharia Civil, Biologia Aplicada e Gestão Hoteleira, com 10 vagas; o Mestrado em Bioquímica Aplicada, com 8 vagas, os Mestrados em Estudos Regionais e Locais, Gestão Cultural, Literatura, Cultura e Diversidade, Psicologia da Educação, Ensino da Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário, Matemática, Estatística e Aplicações, e Nanoquímica e Nanomateriais, com 5 vagas; e o Mestrado em Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-Estar, com 2 vagas.

Além desta primeira fase, o concurso de acesso e ingresso nos Mestrados, inclui ainda uma segunda fase, que terá lugar de 05 de junho a 05 de julho, e uma terceira, de 20 a 22 de julho.

Na segunda fase, junta-se o novo Mestrado em Agricultura Biológica e Desenvolvimento Rural (15 vagas), e os Mestrados em Gestão (23 vagas), Ciências da Educação - Administração Educacional e Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (com 19 vagas cada), Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (12 vagas), e Ciências da Educação – lnovação Pedagógica (9 vagas).

Na terceira fase de candidaturas estarão disponíveis apenas as vagas sobrantes das fases anteriores. A candidatura aos Mestrado é realizada exclusivamente online para todas as fases de candidatura.

Podem candidatar-se aos mestrados da UMa, os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, os titulares de um grau académico superior estrangeiro, e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo conselho científico do mestrado como atestando a capacidade para realização do ciclo de estudos.

Toda a informação, incluindo os critérios de seleção/seriação e os documentos a apresentar, bem como o valor da propina, estão disponíveis na página web da Universidade da Madeira.