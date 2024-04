Gente que viveu o 25 de Abril e jovens que nasceram muito anos depois da Revolução, ouviram esta tarde, na Escola Agrária da Madeira, o testemunho do antigo presidente do Governo Regional sobre a importância deste marco histórico ocorrido há, precisamente, 50 anos.

Na saudação à plateia, Alberto João Jardim destacou a presença de Gabriel Drumond, ex-presidente da Câmara Municipal promotora da palestra. “Foi um dos meus principais companheiros de batalha. É sempre com muita alegria que o reencontro. Penso que São Vicente lhe deve estar grato pelo arranque no desenvolvimento, continuado por outros presidentes”, declarou com emoção.

Mantendo o foco no concelho que o ‘escutava’, Jardim afirmou que “se a Madeira conquistou uma Democracia e conquistou uma Autonomia, foi porque um dos grandes centros de combate, um dos grandes centros de defesa da liberdade foi o concelho de São Vicente”.

“Eu tive a honra de, em muitas horas difíceis, ter ao meu lado e sentir ao meu lado a força de São Vicente”, reforçou.

A sessão começou com as boas-vindas do presidente da Câmara em exercício, Fernando Góis, que agradeceu ao orador o legado enquanto líder do Governo Regional.

A concluir a intervenção, o autarca fez votos para que o evento “sirva de lembrete do poder da união e da força coletiva, na construção de um futuro melhor, e que a bravura e ousadia dos capitães de Abril seja a fonte de inspiração necessária para que esta e as próximas gerações continuem a superar todos os desafios”.

