Vários turistas manifestaram descontentamento, esta manhã, face às condições de limpeza e manutenção do Miradouro do Cabo Girão, em Câmara de Lobos.

Segundo relatou ao JM uma guia-intérprete presente no local, os visitantes mostraram-se desagradados por não conseguirem apreciar em pleno, a vista sobre o oceano Atlântico e a impressionante falésia do Cabo Girão, devido ao vidro do miradouro estar sujo e em mau estado de conservação. “Está num estado lastimável”, lamentou, um dos turistas.

Alguns questionaram como é possível uma infraestrutura turística daquela importância apresentar tais condições, sobretudo agora que o acesso ao miradouro é pago.

Apesar do movimento habitual de visitantes ser intenso, as críticas centraram-se na falta de manutenção do espaço, que compromete as visitas para desfrutar de uma das vistas mais emblemáticas da Madeira.