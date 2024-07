Um vídeo filmado na Madeira está a circular nas redes sociais e está a deixar os internautas estupefactos com o perigo, mas também com a beleza das imagens de uma escarpa de uma montanha em São Vicente.

Nas imagens podemos ver o Estádio dos Juncos e as piscinas ao fundo, numa paisagem arrepiante. Porém, os ‘experts’ na matéria revelam que as filmagens são feitas a 360º, o que provoca a ilusão de estar a caminhar à beira do penhasco, quando, efetivamente, está mais afastado. Outros garantem que é realidade.